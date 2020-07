O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Volta Redonda (CIOSP) será transferido para uma nova sede. A idéia é levar a estrutura para o antigo prédio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no complexo da Ilha São João. De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Antonio Goulart, a intenção é transformar o CIOSP em um Centro de Monitoramento, integrando outros setores como a CAU (Central de Atendimento Única).

“O objetivo é fazer um centro mais integrado, que comporte um efetivo maior e seja possível investir em mais recursos tecnológicos, coisas que não são possíveis hoje por conta do espaço onde o CIOSP funciona”, contou Goulart.

O secretário explicou que tem a intenção de convidar outros setores como Bombeiros, Defesa Civil, CAU e outros agentes de segurança do município para atuarem juntos. De acordo com ele, ter todos os gestores no mesmo espaço físico facilita a comunicação e tomada de decisões.

Sobre a parte estrutural do prédio, o prefeito Samuca Silva comentou que, apesar de precisar de alguns reparos, a obra não terá custo, já que tudo será feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

“Nós já temos os equipamentos e toda a estrutura do setor. O prédio passará por revisão do sistema hidráulico e elétrico e por uma recuperação do telhado, mas tudo feito com mão de obra própria”, informou Samuca.

A mudança está prevista para acontecer ainda esse ano.