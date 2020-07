A Câmara de vereadores de Barra Mansa aprovou, na manhã desta quarta-feira (dia 29) a abertura do processo de impeachment contra o prefeito Rodrigo Drable (DEM). O pedido de abertura do processo, protocolado no dia 14 de julho, pelo vereador Marcell Castro (Cidadania), foi aprovado por unanimidade com 14 votos.

Drable foi afastado de suas funções no dia 14 de julho, quando foi alvo de uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil. Essa ação foi motivada por uma denúncia oferecida ao Ministério Público pelo vereador Gilmar Lelis (Cidadania), que afirmou ter recebido por parte do prefeito, uma oferta de propina no valor de R$ 30 mil para que votasse a favor da aprovação das contas referentes ao exercício de 2018, que receberam parecer contrário do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). As contas da gestão de 2018 foram aprovadas no dia 12 de maio, por 14 votos a 5. O presidente da Câmara, Paulo Chuchu e vereador Zélio Show, também foram afastados

Com o afastamento de Chuchu, a sessão desta quarta-feira, que foi marcada por protestos da população em frente à Câmara pedindo a cassação do prefeito, foi presidida pelo interino Luís Antônio Cardoso. Apenas dois vereadores se abstiveram de votar, a suplente de Marcell Castro, que de acordo com o regimento da casa teve que se ausentar, Cristina Magno e Carlos Roberto Beleza. Cristina justificou a abstenção por “não conhecer a fundo o processo”.

Através de votação foram escolhidos os parlamentares que integrarão a comissão processante. Gustavo Gomes será o presidente, a vereadora Maria Lúcia, a relatora e Daniel Volpi Maciel julgará o processo.