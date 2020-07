A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) comunicou a seus funcionários, nesta quarta-feira (dia 29), a mudança no seu plano odontológico. A partir de 1º de setembro, a nova LIV Saúde, em conjunto com a OdontoPrev, será a nova operadora, substituindo a InterOdonto. A novidade foi publicada no boletim interno Chama.

A OdontoPrev

O Grupo OdontoPrev oferece soluções completas e de alta qualidade há mais de 20 anos e está presente em vários municípios e em todas as regiões do país. O Grupo conta com uma grande rede de profissionais credenciados e possuí importantes reconhecimentos ao longo de sua trajetória, reforçando seu papel de liderança no setor odontológico.

Diferenciais do novo plano

Ampla rede credenciada: cobertura nacional presente em mais de 2,7 mil municípios, com mais de 31 mil profissionais credenciados.

Atendimento exclusivo: central de relacionamento especializada, para tirar dúvidas ou consultar informações do plano

Controle rigoroso de qualidade: uma equipe de dentistas especialistas que atua focada em analisar e apoiar o trabalho da rede credenciada.

Portal: todas as informações sobre o plano estão disponíveis no site ou no APP OdontoPrev.

Dentista online: serviço de teleorientação odontológica. Um profissional cirurgião dentista dará orientações sobre cuidados com a saúde bucal e fará direcionamento para o atendimento clínico conforme a necessidade do paciente.