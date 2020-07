Agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) apreenderam uma grande quantidade de cocaína e maconha na tarde desta quarta-feira (dia 29), em Volta Redonda. Segundo a PM, a apreensão ocorreu na Rua Andrelândia, no bairro Minerlândia.

Os policiais foram até o local após receberem informação através do Disque-denúncia, sobre um terreno utilizado pelo tráfico para esconder os entorpecentes. Durantes as buscas, eles encontraram em um bambuzal, 1.334 trouxinhas de maconha e 4.445 pinos de cocaína. As drogas foram levadas à delegacia de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar