Um homem não identificado morreu e três suspeitos foram detidos presos após um confronto a tiros entre traficantes e policiais militares na Rua Isidoro de Castro, no bairro do Frade, em Angra dos Reis. Os policiais foram mobilizados com a denúncia de que criminosos do Parque Mambucaba, o antigo Perequê, preparavam uma invasão ao Frade.

Quando chegaram, teve início o tiroteio com os bandidos. Quando o confronto terminou, eles encontraram um suspeito morto e prenderam outro, de 24 anos, identificado como Keniton Lopes Da Silva, O “Keninho”.

Também apreenderam dois adolescentes de 17 anos. Segundo os policiais, o homem que morreu no tiroteio não portava documentos. Ele estava armado com uma pistola calibre 9 milímetros. Outra arma idêntica foi apreendida com Keninho.