Policiais militares prenderam na tarde desta terça-feira (dia 4), na Água Limpa, em Volta Redonda, o suspeito de ter divulgado um vídeo em uma rede social sobre a retomada, por uma facção criminosa, do controle do tráfico no bairro, que teria sido perdido para um grupo rival. O vídeo chegou ao conhecimento da PM no último sábado (dia 31).

A prisão do suspeito, identificado apenas como Igor, de 20 anos, ocorreu na Rua Estácio de Sá, onde ele foi flagrado com dois rádios de comunicação. Segundo a PM, o rapaz tem várias passagens pela polícia e deixou a prisão no último dia 29 de julho.

Ele não aparece no vídeo, mas, segundo os agentes, a voz é dele. Na delegacia de Volta Redonda, Igor foi autuado pelo crime de colaboração com o tráfico de drogas. Foto: Reprodução