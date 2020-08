Uma briga entre ex-namorados, na manhã desta terça-feira (dia 4), em Volta Redonda, começou na rua, foi parar dentro de um salão de beleza e terminou na delegacia de polícia. A confusão aconteceu na Rua 1º de Maio, no Aterrado, quando um casal de ex-namorados começou uma discussão.

O homem entrou no salão para se proteger de outras pessoas que tentavam agredi-lo. A responsável pelo salão implorou para que as pessoas não entrassem no estabelecimento. Ela pediu: “Gente, pelo amor de Deus, aqui dentro, não. Espera ele sair, por favor. Ele vai sair. Pelo amor de Deus”.

Várias pessoas entram no estabelecimento, agredindo o homem com socos e pontapés depois que ele caiu. Dentro do salão, produtos e cadeiras usadas para lavagem de cabelo também foram derrubadas. A Polícia Militar foi chamada e levou quatro pessoas, três homens e a ex-namorada, para a delegacia de Volta Redonda.

Todos foram autuados por dano a patrimônio privado e lesão corporal. Eles assinaram um termo em que se comprometem a comparecer à Justiça quando forem intimados. Segundo a Polícia Civil, o motivo da discussão é um veículo comprado pelo casal quando os dois estavam juntos.

Segundo o delegado Victor Tuttman, o carro ficou no nome da mulher, mas na posse do rapaz. Ele está pagando o veículo e eles estão discutindo de quem é a propriedade. Segundo o delegado, esta discussão não cabe à polícia, mas ao judiciário. A polícia atuou apenas na parte criminal, em relação aos danos e à lesão corporal, explicou Tuttman.