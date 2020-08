O vereador de Barra Mansa, Thiago Valério (Cidadania), se reuniu na tarde desta terça-feira (dia 4), com o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, em seu gabinete, no Rio de Janeiro. Também participaram do encontro o deputado estadual Welberth Rezende (Cidadania) e o tenente-coronel Marcos Schroeder.

As ameaças que vem recebendo por sua atuação política e o ocorrido na casa do vereador, no último dia 3, quando um agente da Polícia Ambiental pulou o muro de sua casa, derrubou um dos pedreiros que construía um muro nos fundos do quintal, algemou e o levou para delegacia, foram pautas da reunião. O vídeo da ação foi exibido para o coronel.

O vereador reforçou que entende que a ação dos policiais foi arbitrária e abusiva, por isso quis repassar ao comando, onde teve a queixa acolhida. O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Figueiredo, recebeu a notícia com insatisfação e disse que abrirá uma investigação interna para apurar o caso com total rigor e isenção. Com relação às ameaças que o vereador vem recebendo nos últimos dias, o coronel ordenou uma atenção especial do 28° Batalhão de Polícia Militar com suporte de rondas mais frequentes.

O deputado Welberth Rezende manifestou sua revolta com o vídeo exibido pelo vereador em suas redes sociais, mostrando imagens da ação da polícia em sua casa e foi um dos interlocutores para a reunião. “É inaceitável vermos casos de violência de policiais ainda causando comoção pelo Brasil e no mundo. Isso precisa acabar”, destacou.

Proeis

Durante o encontro foram tratados outros temas, como a possibilidade do aumento do policiamento em Barra Mansa. “De acordo com coronel Figueiredo, a corporação está tendo uma atenção especial com a região e tentando aumentar o efetivo e citou que o Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis) pode ser uma solução a curto prazo, enquanto a instituição cria medidas mais robustas para médio e longo prazo”, contou o vereador Thiago Valério, agradecendo a atenção do coronel. “Fui muito bem recebido e a reunião reforçou minha crença nas instituições sérias, como a PM e demais forças de segurança. Continuarei trabalhando e denunciando irregularidades e injustiças em Barra Mansa sem me deixar intimidar”, concluiu se referindo ao fato de receber algumas ameaças ao longo dos anos por cumprir seu papel de fiscalizar.