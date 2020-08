A Prefeitura Municipal de Pinheiral, através da Secretaria de Saúde voltará a realizar a cirurgia de Laqueadura no próprio município após oito anos. Inicialmente serão atendidos cerca de 60 pacientes que já fazem parte do Programa de Planejamento Familiar. As duas primeiras cirurgias acontecerão no dia 21 de agosto.

O município não realizou essa cirurgia durante um tempo pela dificuldade em encontrar um espaço adequado ao procedimento, pois se trata de uma cirurgia aberta. “Após conseguirmos entregar o centro cirúrgico, vamos voltar a realizar esses procedimentos e outros no próprio município. É mais um passo que Pinheiral dá para ser menos dependente. Sempre dependemos de outros municípios maiores e graças ao trabalho que estamos desenvolvendo desde o início do governo do prefeito Ednardo Barbosa estamos ofertando constantemente novos serviços para a população”, destacou Everton Alvim, Secretário Municipal de Saúde.

O planejamento familiar é um programa de assistência integral à mulher. Desta forma, as unidades devem garantir o acesso aos meios para evitar ou propiciar a gravidez, acompanhamento clínico, ginecológico e ações educativas.

“Esse é um procedimento que estava há muito tempo sem ser feito em nosso município e dependíamos de outras cidades para sua realização. Já existem 60 pessoas fazendo parte do planejamento familiar e nós vamos contar com um profissional médico do nosso quadro que vai nos auxiliar com essa especialidade. É mais um procedimento que agora poderá ser efetuado dentro da nossa cidade”, disse o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.