A grande campanha do Volta Redonda no Campeonato Carioca 2020 mostrou a força do elenco tricolor. Por isso, a manutenção da equipe é o grande trunfo do técnico Luizinho Vieira para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, que começa nesta segunda-feira (dia 10), contra o Boa Esporte-MG.

Dos 11 jogadores titulares durante a maioria dos jogos do Estadual, nove continuam no elenco. Número que fica ainda mais expressivo se contar com o zagueiro William Mineiro e o atacante Saulo Mineiro, por exemplo, que também entraram em todas as partidas deste primeiro semestre.Dentre os que permaneceram no elenco, está o lateral-esquerdo Luiz Paulo, um dos destaques da equipe, com três assistências e grandes partidas.

“Preparação está sendo muito intensa. Estamos vindo de uma grande campanha no Carioca, mantivemos a nossa base, o Luizinho vem fazendo um trabalho muito bom, a nossa equipe tem um padrão tático já definido e tenho certeza que esta manutenção da base será um fator muito importante para buscarmos o acesso à Série B”, destacou o lateral.

O experiente jogador, que está indo para o seu quarto ano com a camisa do Voltaço, demonstra otimismo para alcançar o objetivo principal da temporada, o acesso para a Série B. “A torcida pode esperar um Luiz Paulo muito motivado para ajudar a equipe a buscar o acesso. Estou fazendo um ano interessante até aqui, mas acho que para coroar de vez a temporada tem que ser com o acesso. Vou seguir trabalhando muito forte para ajudar o Voltaço a conquistar este objetivo”, completou.

Em relação ao elenco que disputou o Estadual, deixaram o clube o zagueiro Daniel Felipe e o meio-campo Marcelo, negociados, respectivamente, com o Sampaio Corrêa-MA e Operário-PR.