Uma criança de dois anos foi atingida por água fervendo durante o desentendimento de um casal, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Segundo as primeiras informações, no momento da briga a mãe estaria fervendo água para fazer café.

A mãe relatou à policiais que a discussão teria começado quando seu companheiro chegou em casa. No momento em que ela estava retirando a água do fogo para passar o café, o homem bateu nela, fazendo com que a água derramasse na criança.

A vítima foi levada á Santa Casa de Misericórdia. A unidade não divulgou informações sobre seu estado de saúde. Até o momento desta publicação, o homem ainda não havia sido encontrado.