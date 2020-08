A Polícia Civil está cumprindo na manhã desta quinta-feira (dia 13) 100 mandados de prisão de foragidos da Justiça por crimes de violência contra a mulher. Com o nome de Operação Athena, em alusão aos 14 anos da Lei Maria da Penha, policiais já prenderam 37 homens. Na região Sul Fluminense, equipes estão atuando em Volta Redonda, Angra dos Reis e Resende.

As 14 Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam’s) participam da operação, que acontece em todo o estado do Rio de Janeiro e tem apoio das delegacias da Capital, da Baixada Fluminense e do Interior. Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça, após inquéritos policiais concluídos por todas as delegacias do estado.

A diretora do DGPAM, delegada Sandra Ornellas, ressalta o trabalho realizado pelas Deam’s, que resulta em indiciamentos e prisões de autores de violência doméstica. “Somente em 2019, as DEAMs indiciaram 16.703 autores de violência doméstica e familiar de diversas formas contra mulheres, além de solicitar 20.930 medidas protetivas de urgência. O resultado deste trabalho são os inúmeros mandados de prisão a serem cumpridos hoje”, afirmou.

A operação desta quinta não inclui agressores foragidos no interior de comunidades, por força da restrição imposta pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que proíbe a realização de operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia.

Redução de registros durante a pandemia

Ainda segundo a diretora do DGPAM, apesar de as Deam’s terem continuado a atender ao longo de todo o período de isolamento social, inclusive tendo realizado diversas prisões em flagrante, houve uma diminuição nos registros de ocorrência, em alguns casos de até 50%.

“Segundo o Monitor de Violência do Instituto de Segurança Pública (ISP), a redução do número de registros não significa que a violência contra a mulher esteja diminuindo, mas que pode haver subnotificação neste período de pandemia. Com a flexibilização do isolamento social, houve um considerável aumento no número de registros durante o último mês”, afirmou a delegada.

Fotos: Reprodução/Polícia Civil