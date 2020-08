O cantor e compositor de Volta Redonda, Will Quinto, lançou a terceira música autoral e três dias depois ela entrou para uma playlist da Deezer, uma das plataformas de música mais ouvidas do mundo. Will está entre revelações como Manu Gavassi, Luíza Sonza e Aldair Playboy.

O cantor foi classificado pela Deezer na playlist “Radar Pop”, onde artistas em destaque no cenário nacional são classificados para compor o ranking de mais ouvidos do país.

“É um reconhecimento e uma chance de ser mais visto. A plataforma estar abrindo um espaço para mim é fantástico. São quase 50 mil pessoas que seguem essa playlist na Deezer. É uma vitrine maravilhosa para o meu trabalho”, comemora Will.

Natural de Volta Redonda, Will tem 19 anos e está na terceira música autoral lançada. Além de “Tarde Demais” e “Maria”, em tão pouco tempo já vê “Talvez eu tenha Errado” se destacar.

“Estou muito feliz com mais essa novidade de estar em evidência. É uma grande oportunidade de aparecer no nível nacional. Não é certeza de nada. Porém, é mais uma porta de entrada para que mais pessoas ouçam a minha música”, comentou Will orgulhoso.

A nova canção foi lançada na última sexta-feira (dia 21), em todas as plataformas de música, redes sociais do cantor e no canal do YouTube. A música “Talvez eu tenha Errado”, surgiu da história de um amigo. Ele fez de tudo para estar com a pessoa amada, mas acabou não correspondido. Inspirada numa história real.

“É uma obra que tenho bastante orgulho, com a ajuda dos músicos produtores Diogo Macedo e Lucas Macedo do estúdio EME, o resultado foi além do que eu esperava. Com timbres e instrumentos incomuns que nunca havia usado antes. É uma canção que transmite a exata emoção que ele sentiu”, explica Will.

Quem quiser conferir o trabalho basta acessar o link a seguir (Clique Aqui). “Espero que todos gostem e se identifiquem em algum momento. Até porque, quem nunca teve uma decepção amorosa na vida”, convidou o cantor.