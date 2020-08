A vitória do Volta Redonda por 2 a 0 sobre o Tombense-MG deixou o Esquadrão de Aço na liderança isolada do grupo B da Série C, com sete pontos ganhos em três partidas disputadas. Cenário que deixa torcida, diretoria, jogadores e o comandante tricolor Luizinho Vieira feliz com o bom início de competição do Voltaço.

“Foi um jogo importante. Estreamos fora e agora tivemos duas vitórias em casa, somando pontos importantes que nos mantém na briga pelo g4. Saio satisfeito com o rendimento da equipe diante do Tombense. Cumprimos tudo o que planejamos para a estratégia de jogo, contra um adversário que tem muita qualidade e que nos apresentou inúmeras dificuldades, mas a equipe se comportou bem e nos momentos mais importantes da partida, conseguiu controlar o jogo sem bola e foi agressiva no momento certo”, analisou Luizinho Vieira.

Agora, o Esquadrão de Aço se prepara para duas partidas seguidas fora de casa, contra São José-RS e Criciúma, respectivamente.

“Construímos um resultado muito importante, que dá um equilíbrio emocional para as próximas duas próximas partidas que serão fora de casa. Estas duas vitórias em casa também criam uma gordura em relação a classificação, que, por estar no início, ainda está muito embolada e será assim até o final, porque estamos em uma chave muito embolada, o que reforça a importância de vencer as partidas em casa e conquistar pontos fora”, completou.