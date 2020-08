O empresário Marcelo Moreira tomou posse, na tarde desta terça-feira (dia 25), do cargo de vereador da Câmara Municipal de Volta Redonda, em cerimônia administrativa junto ao presidente da Casa, Nilton Alves de Faria, ao vereador Rodrigo Furtado, e demais servidores. Marcelo ocupava a primeira suplência, convocada após o processo que resultou no afastamento do agora ex-vereador Paulinho do Raio-X.

Durante a posse, o agora vereador, ressaltou a importância da função para Volta Redonda. “É preciso eficiência e responsabilidade no exercício da administração pública. Como em todos os cargos que já ocupei, vou trabalhar com afinco e dedicação para atender as necessidades da população e ajudar nosso município a encontrar o caminho do desenvolvimento econômico”.

Em sua primeira sessão legislativa, o vereador se comprometeu a buscar o diálogo junto ao Executivo para sanar possíveis dúvidas do Legislativo em relação à atuação da Secretaria de Saúde em meio ao combate à Covid-19. Na tribuna da Câmara, reforçou seu compromisso com o diálogo: “Precisamos construir mais pontes e menos muros”.

Reconhecido como empresário bem-sucedido na cidade, Marcelo é especialista em gestão e já atuou em diversas organizações econômicas, além da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), Proderj e, de 2013 a 2016, no posto de vistoria do Detran