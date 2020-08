O meio-campista do Volta Redonda Erick Flores foi detido na tarde desta terça-feira (dia 26) pela Polícia Civil quando chegava para treinar no CT do bairro Aero Clube. Contra ele havia um mandado de prisão domiciliar expedido pela Justiça por dívida de pensão alimentícia. A Folha do Aço apurou que o valor devido seria de R$ 110 mil.

O jogador foi conduzido à 93ª DP para cumprimento dos trâmites legais, sendo liberado logo em seguida.

“A diretoria do Volta Redonda e o departamento jurídico do clube estão em contato com o atleta e os seus advogados para tomarem conhecimento do caso e, consequentemente, dar o suporte que o atleta precisar”, informou o clube por meio de nota.

Erick Flores, de 31 anos, disputou o Campeonato Carioca deste ano pelo Boavista e foi contratado pelo Voltaço por empréstimo até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo Flamengo, onde conquistou o Brasileirão de 2009, além do Boavista, o meio-campista também já defendeu o Ceará, Náutico, Avaí, Fortaleza e Criciúma, dentre outros grandes clubes do futebol brasileiro.