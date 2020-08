Com o final da terceira rodada da Série C, o Volta Redonda ocupa a primeira colocação do grupo B, com sete pontos ganhos. Liderança conquistada após duas vitórias seguidas em casa, diante de Ituano-SP e Tombense-MG.

Autor de três gols nessas duas últimas partidas, sendo os dois que deram a vitória sobre o Tombense-MG na rodada passada, o atacante João Carlos comemora a boa fase e exalta a importância da equipe ter vencido os seus jogos como mandante.

“O mais importante era terminar esta sequência com os seis pontos e fizemos o dever de casa nestas duas partidas como mandante. Fico muito feliz por ter conseguido marcar três vezes e ter ajudado os meus companheiros a buscar estas vitórias que nos colocaram na liderança da competição”, destacou o artilheiro.

Agora, o Esquadrão de Aço se prepara para dois desafios fora de casa: contra São José-RS e Criciúma-SC, respectivamente, sendo o primeiro neste domingo, dia 30, às 16h, no estádio Francisco Novelletto.

"Teremos dois difíceis confrontos fora e vamos focados para somarmos pontos, porque, assim como é primordial vencer em casa, conquistar pontos fora também é muito importante para continuarmos na briga pelo G4", destacou.