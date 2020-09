O governador em exercício do Estado do Rio, Cláudio Castro, fará quatro substituições no comando das secretarias estaduais. Na Polícia Civil, que estava sob o comando do delegado Flávio Brito, assume Allan Turnowski. Na Procuradoria-Geral do Estado, Bruno Dubeux substitui Reinaldo Silveira.

A Controladoria-Geral do Estado, antes liderada por Hormindo Bicudo Neto, será comandada por Francisco Ricardo Soares. O delegado federal Marcelo Bertolucci assume o Gabinete de Segurança Institucional, que até então era chefiado pelo contra-almirante José Luiz Corrêa.

“Agradeço e desejo sorte aos profissionais que estiveram conosco ao longo deste tempo trabalhando em prol do Governo do Estado. Aproveito para dar as boas-vindas aos que chegam para nos apoiarem nesta missão de trabalhar pela recuperação do Rio”, ressaltou o governador.

Perfis

Polícia Civil



O delegado Allan Turnowski está na Polícia Civil desde o concurso de 1997. Ele já foi chefe de Polícia Civil entre 2009 e 2011. Até então, era o diretor-geral de Polícia da Capital. Allan tem curso de antiterrorismo da Polícia de Louisiana e curso da SWAT, do governo dos EUA.

Procuradoria-Geral do Estado



O procurador do Estado do Rio, Bruno Dubeux, entrou no concurso público de 2004. Foi presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro. É mestre em Políticas Públicas e Processo, com formação Avançada em Negociação e Tomada de Decisões pela Harvard Kennedy School of Government. Também é líder sênior do Setor Público pela Harvard Kennedy School of Government, além de membro do Conselho Superior da PGE-RJ e conselheiro da OAB/RJ.

Gabinete de Segurança Institucional



O delegado federal Marcello Bertolucci está na Polícia Federal desde 1996. Ele foi chefe da Unidade de Repressão a Crimes Eleitorais da Divisão de Combate ao Crime Organizado-DICOR/Brasília/Sede/PF, em 2018. Cedido ao Estado do Rio em 2019, desempenhou as funções de Vice-presidente do Detran/RJ; Presidente do Detran/RJ e, até então, ocupava o cargo de subsecretário de Administração da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Tem pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal.

Controladoria Geral do Estado



Francisco Ricardo Soares é especialista em compliance e gestão bancária. Ele foi funcionário de carreira do Banco do Brasil por 34 anos. Nos últimos cinco anos, foi superintendente do Banco do Brasil. Tem vários cursos e certificações de fundos de investimentos.