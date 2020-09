A rede Assaí Atacadista negocia a instalação de sua primeira loja no Sul Fluminense. Volta Redonda foi a cidade escolhida. O investimento seria da ordem de R$ 30 milhões.

Segundo uma fonte da Folha do Aço, a unidade será instalada em um terreno da Avenida Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, uma área da Gerdau. Ainda de acordo com a mesma fonte, representantes da empresa já estiveram na prefeitura da Cidade do Aço e uma consulta técnica prévia já foi realizada.

A rede Assaí Atacadista foi criada em São Paulo, no ano de 1974. Em 2007, passou a fazer parte do GPA, uma empresa do Grupo Casino e maior varejista do Brasil. Essa parceria alavancou o crescimento, evoluindo de 14 para 173 lojas, com geração de mais de 45 mil empregos. Nas unidades são disponíveis mais de sete mil itens de grandes marcas nacionais e importadas de mercearia, alimentos, perecíveis, embalagens, bazar, higiene, bebidas e limpeza.

Foto: Reprodução Google Maps