Agentes da Guarda Municipal de Barra Mansa prenderam em flagrante, na madrugada desta terça-feira (dia 15), Charles Anderson Barbosa Silva, suspeito de invadir o prédio do Cremeb (Centro de Referência Médica de Barra Mansa), localizado no Ano Bom, e furtar fios de diversas espessuras e uma cafeteira elétrica. O acusado, que aparenta 30 anos de idade, foi encaminhado para a 90ª DP para registrado do boletim de ocorrência.

Segundo informações do comandante da GM-BM, Joel Valcir, o guarda municipal Maciel estava de plantão no Hospital da Mulher, onde é realizado o sistema de monitoramento de segurança da unidade médica e do Cremeb. “O agente visualizou o suspeito no interior do Centro de Referência mexendo em alguns materiais. Em seguida, acionou a corporação. Os guardas Maciel e Galantine se encaminharam ao local onde surpreenderam o acusado já na calçada do imóvel carregando um saco preto enrolado em um tecido branco pendurado nas costas, contendo fios de várias espessuras, além de uma cafeteira da marca Lenoxx”, detalhou.

Valcir relatou ainda que todo o material estava na parte de trás do Cremeb, que se encontra em obras. Para acessar o interior do imóvel o acusado pulou um portão de cerca de dois metros de altura. A GM não encontrou indícios de arrombamento no prédio do Cremeb.