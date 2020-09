O Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o São Bento-SP pela sétima rodada da Série C. Resultado que o comandante Luizinho Vieira destaca não ter sido o esperado, uma vez que o Esquadrão de Aço saiu na frente e teve chances para ampliar, porém, acabou tomando o empate no último lance da partida.

“Merecíamos a vitória. O São Bento pressionou no final, mas nós tivemos muitas chances para ampliar o placar. Claro que pontuar é importante, ainda mais fora de casa, mas pelo volume de oportunidades que criamos durante toda a partida, a vitória era o resultado esperado”, analisou o técnico tricolor.

Com o empate, o Voltaço permanece na vice-liderança do grupo B, um ponto atrás do líder Brusque-SC, que é próximo adversário tricolor, em partida marcada para domingo, dia 27, às 15h, no estádio Luso Brasileiro.

“Agora é pensar na próxima partida. Temos um jogo importante e difícil contra o Brusque, que é o líder do grupo. O mais importante, agora, é corrigir os erros das últimas partidas para que possamos fazer um grande jogo e conquistar os três pontos”, projetou.