Policiais da 97ª DP (Mendes), com apoio da 95ª DP (Vassouras), 98ª DP (Engenheiro Paulo de Frontin) e Polícia Civil de Minas Gerais, realizaram, nesta segunda-feira (dia 21), a Operação Aliança, com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas, em homicídios, lavagem de dinheiro e tem conexão com traficantes de Volta Redonda e de São Paulo. A ação contou com apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), e aconteceu em Viçosa, Ponte Nova e Paula Cândido, em Minas Gerais.

Equipes estiveram nas ruas para cumprir três mandados de prisão e oito de busca e apreensão expedidos pelo Juízo Criminal de Mendes, além de outros 18 de busca e apreensão emitidos pela Justiça de Viçosa.

De acordo com o delegado titular da 97ª DP, Wellington Vieira, as investigações começaram após a morte de um homem natural de Viçosa na frente de casa, no distrito de Mendes, Região Centro Sul do Rio. Foi identificado que os três autores do homicídio vieram de Minas Gerais para cometer o crime.

Ainda segundo o delegado, durante a apuração foi constatado o envolvimento dos suspeitos com outros crimes. As informações foram compartilhadas com a Polícia Civil de Minas Gerais, iniciando uma investigação conjunta.

Balanço

De acordo com o MPMG, ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão e efetuadas quatro prisões em flagrante. Foram apreendidos substâncias entorpecentes, uma arma de fogo de calibre restrito, munições, balanças de precisão e mais de R$ 100 mil em espécie. A pessoa apontada como líder do grupo criminoso não foi localizada e segue foragida.

Foto: Divulgação MPMG