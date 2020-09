A Liv Saúde inaugura a sua operação no Sul Fluminense na próxima quinta-feira (dia 1º). Segundo o grupo que assumirá o plano de saúde dos dependentes e funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a estrutura é capaz de realizar 70 mil atendimentos mês, considerando sua rede própria e credenciada.

Em Volta Redonda, os usuários do novo plano de saúde terão acesso a uma estrutura exclusiva no Hospital Santa Cecília, que, assim como a LIV Saúde, faz parte do Grupo ICC. Serão disponibilizados também atendimentos médicos na Vila Santa Cecília e no bairro Retiro.No Sul do Estado, os municípios de Barra Mansa e Barra do Piraí terão espaços para atendimento aos conveniados, somando mais de 13 mil metros quadrados de áreas construídas. De acordo com a LIV Saúde, para assegurar um atendimento de excelência, foram adquiridos equipamentos de última geração para toda rede própria.

“A tecnologia, aliás, será uma das marcas fortes do novo plano de saúde. A LIV Saúde utiliza o Watson Health, uma plataforma de inteligência artificial da IBM que analisa todo o histórico médico do paciente e sugere opções diagnósticas e terapêuticas baseadas em evidências científicas. Com isso, é possível aumentar o potencial de assertividade, segurança e resolutividade do diagnóstico”, garante a operadora de plano de saúde.

Locais de atendimento

O Centro de Especialidades Santa Cecília, localizado na Rua 41C, 361, na Vila, oferecerá uma variedade de especialidades e exames. Na Rua 33, 145, funcionará a Clínica de Suporte da LIV, com atendimento de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, nutricionista e terapeuta ocupacional.

O bairro Retiro, em Volta Redonda, e as cidades de Barra do Piraí e Barra Mansa receberão Núcleos de Especialidades em Saúde e Tratamento, que são unidades de atendimento formadas pela integração do Centro de Especialidades, Clínica de Suporte e Pronto Atendimento. Os usuários vão contar com atendimento clínico, atendimento multiprofissional e atendimento de urgência em apenas um local.

Mesma qualidade na rede mista

Além de contar com assistência operando em hospital próprio, o paciente conveniado terá à disposição uma rede conveniada com diversos hospitais, clínicas, laboratórios e parceiros de excelência na prestação de serviços de saúde. “O padrão LIV Saúde foi implementado aos parceiros, acarretando melhoria no atendimento aos usuários”, reforça a empresa.