O Volta Redonda Futebol Clube comunicou, na tarde desta terça-feira (dia 6), a rescisão com o meio-campo Bernardo. Segundo o clube, a decisão ocorreu em comum acordo.

Chegou uma proposta para o Bernardo do exterior e ele entendeu ser um bom momento para aceitá-la. Conversamos e decidimos aceitar o pedido do atleta pela rescisão do seu contrato. Agradecemos a dedicação e o comprometimento que ele sempre teve com a camisa do Voltaço durante todos este tempo que esteve aqui”, destacou o presidente Flávio Horta.

Bernardo chegou ao clube em novembro do ano passado, com status de principal reforço para as disputas do Carioca e da Série C deste ano. No entanto, o desempenho do atleta não chegou a empolgar a torcida.

No comunicado, o meia agradeceu ao clube por toda receptividade e carinho durante sua passagem. “Foi o meu retorno ao Brasil depois de muito tempo atuando fora. O Volta Redonda foi fundamental para meu aprimoramento físico e técnico. Agradeço aos funcionários, comissão técnica, departamento médico e meus companheiros de equipe. Desejo boa sorte a equipe e ficarei na torcida pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro”, afirmou o meia.