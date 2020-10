Candidato à reeleição em Volta Redonda, o prefeito Samuca Silva (PSC) realizou duas carreatas, neste sábado (10), por diversos bairros da cidade. A carreata pela manhã passou pelos bairros Barreira Cravo, San Remo, Jardim Veneza, Volta Grande e Santo Agostinho. Já no período da tarde foi a vez dos bairros Santa Cruz, Santa Cruz II e Santa Rita do Zarur.

Samuca foi acompanhado pela sua candidata a vice-prefeita, Fátima Martins. “Ter a Fátima como candidata a vice nos dá muito orgulho. Fátima é líder comunitária, presidente da Federação das Associações de Moradores e conhece cada canto dessa cidade. Vai nos ajudar muito a chegar cada vez mais nos bairros com melhorias para a população”, destacou.

Fátima afirmou que o convite do prefeito para que ela fosse candidata a vice demonstra seu respeito pelas associações de moradores. “Pela primeira vez, no mandato do Samuca, tivemos valorização das associações com reuniões mensais com o prefeito para debater demandas da cidade. E vamos agora avançar ainda mais com minha presença”, assegurou.

Samuca voltou a citar dificuldades que teve durante o mandato, como endividamento alto, crise financeira, greve dos caminhoneiros, crise no governo do estado, maior chuva da história da cidade e a pandemia da Covid-19. “Mesmo com a crise, conseguimos avançar muito através de uma gestão pública eficiente. Mas precisamos de mais tempo. Vamos avançar buscando investimentos pra cidade, novas empresas, gerando renda e emprego através do polo metalmecânico. Com isso, vamos aumentar a arrecadação e conseguir entregar muito mais pro nosso povo”, prometeu. Foto: Divulgação