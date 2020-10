A recomposição florestal do entorno da Ilha São João, em Volta Redonda, foi concluída pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). Foi feita a recuperação de uma área com aproximadamente 15 mil metros quadrados, através do plantio de mais de mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. A ação beneficia o leito do Rio Paraíba do Sul, além da fauna e da flora da região.

A recuperação contou com raspagem do solo e remoção de vestígios e sementes de espécies invasoras. Em seguida, foram introduzidas 57 espécies diferentes e nativas da região, como: Ipê Amarelo; Chichá; Jequitibá; Sapucaia; Araribá Rosa; Tipuana; Cebolão; Pau Formiga; Canafístula; Peroba Rosa; Uvaia; Cambucá; Ipê Roxo; Fedegoso; Figueira; Ipê Branco; Pau Rei; Angico Vermelho; Jacarandá; Ipê Tabaco; Mamão Jaracatiá.

De acordo com a SMMA, a substituição das espécies vai ajudar a não assorear o rio, além de ser um atrativo para fauna e para uma flora nova que crescerá de forma natural. Todo o plantio seguiu distanciamento adequado e as espécies terão níveis de crescimento diferentes.

Além da recuperação florestal, a SMMA também vai criar uma área de compostagem com aproximadamente 3,5 mil metros quadrados, onde os resíduos das árvores retiradas vão passar pelo triturador e o material será transformado em um composto que tem matéria orgânica. Esse composto será usado no plantio das flores, de outras mudas, na arborização urbana de outros pontos da cidade, evitando o desperdício de partes da planta.

Programa de arborização já plantou mais de 20 mil mudas

O Programa de Arborização Urbana e Paisagismo de Volta Redonda já realizou o plantio de mais de 20 mil mudas em diversos pontos da cidade, como ruas, avenidas, praças e outros espaços públicos. A meta é plantar 30 mil mudas no município.

Toda a verba destinada ao plantio é originada de multas de compensação ambiental. Através do programa, o município de Volta Redonda tem recebido árvores nativas da Mata Atlântica, todas da região e indicadas para arborização urbana, seguindo padrões de plantio para a cidade. No total, serão aproximadamente 400 km de vias arborizadas.