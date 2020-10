O coronel da Polícia Militar, Robson Maia, utilizou as redes sociais, na tarde desta quarta-feira (dia 14), para se despedir do comando do 10º Batalhão (Barra do Piraí) que, agora, ficará a cargo do também coronel João Jacques Busnello. A troca de comando foi publicada no dia 6 de outubro, no boletim interno da corporação.

No pronunciamento, o coronel Robson agradeceu a cada policial que se dedicou à nobre causa da segurança na região. “Vocês foram sem dúvida os verdadeiros protagonistas desta história de sucesso”, afirmou na postagem.

O coronel ainda ressaltou que segue seu caminho com sensação de dever cumprido e que “não foi fácil, mas cada conquista será lembrada”. “Continuem firmes na missão, não podemos esmorecer jamais”, completou.

Novo comandante

O novo comandante é o coronel João Jacques Busnello, atirador de elite da PM, especialista em tiros de precisão, ex-subcomandante do Bope e ex-diretor do Batalhão Especial Prisional (BEP).

Na eleição de 2018, Busnello concorreu a uma cadeira na Câmara dos Deputados, pelo PRTB, recebendo 15.768 votos. Atualmente, ele comandava o 20° Batalhão, com sede em Mesquita, na Baixada Fluminense.