A Polícia Militar prendeu, no início da tarde desta terça-feira (dia 20), em Resende, um homem que estava com uma arma em um carro roubado. A prisão ocorreu no bairro Itapuca. O carro teria sido utilizado no assalto ao posto de combustíveis Olá, localizado às margens da Via Dutra, em Barra Mansa.

Segundo a PM, o veículo recuperado é o Voyage, pertencente a um motorista de aplicativo, que foi deixado pelos assaltantes no Moinho de Vento, bairro também situado às margens da Dutra.

O carro roubado foi interceptado depois de os policiais receberem um alerta. A arma apreendida com o suspeito, que não teve a identidade divulgada, estava municiada com seis balas.