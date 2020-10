Um homem suspeito de furtar e vender uma bicicleta, na tarde passada, em Volta Redonda, foi detido momentos depois pela Polícia Militar. A ação do furto, numa casa do bairro Brasilândia, foi gravada por uma câmera de segurança.

O bairro é um dos que integram a Rede de Vizinhos e Lojistas Agentes, um projeto particular criado em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança. As imagens registraram um homem passando algumas vezes em frente à residência, observando o movimento, até que ele invade a moradia, pega a bicicleta e sai pedalando rapidamente.

Com as imagens, os moradores acionaram a Polícia Militar. O suspeito foi localizado através de uma equipe em patrulhamento, já no bairro Santo Agostinho. Segundo relato dos policiais, além de confessar o furto, ele indicou onde e para quem havia vendido a bicicleta.

O comprador, que é de Dorândia, distrito de Barra do Piraí, também foi localizado. Não foi informado se ele sabia que a bicicleta havia sido furtada. Eles foram conduzidos para a delegacia de Volta Redonda, onde o proprietário já se encontrava fazendo o registro do furto.