Um acidente ocorrido no início da madrugada de hoje deixou um morto em Volta Redonda. A batida foi entre um ônibus e um Gol, no km 286 da BR-393, a Rodovia Lúcio Meira, na altura do Jardim Amália II. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Gol foi atingido de lado pelo ônibus.

Seis pessoas, quatro mulheres e dois homens, estavam no carro de passeio. Também de acordo com a PRF, um dos homens morreu ao dar entrada no Hospital São João Batista.

Ainda não há a identificação dele e também detalhes do estado de saúde dos demais, que ficaram feridos.