Um homem de 35 anos, suspeito de gerenciar o tráfico, e um jovem de 24, foram presos na noite desta terça-feira (dia 10), no bairro Cajueiro, em Barra Mansa. A ação, que terminou com a apreensão de 60 pinos de cocaína, ocorreu em uma residência na Rua Oslo.

Segundo a PM, as prisões ocorreram após agentes receberem a informação de que um jovem pegaria uma remessa de drogas com o suposto gerente do tráfico. Os agentes se esconderam e observaram a chegada do jovem, confirmando a informação da denúncia.

Durante a abordagem, o suspeito de 35 anos permitiu uma revista dos agentes na residência. Eles encontraram o entorpecente e materiais para embalar. Os dois foram levados à delegacia de Barra Mansa, onde ficaram presos por tráfico de drogas. Foto: Polícia Militar