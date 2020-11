O Barra Mansa empatou com o 7 de Abril, em 1 a 1, na primeira rodada da Série B2 do Campeonato Carioca. O jogo foi na casa do adversário, no CFZ, no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (dia 16).

O atacante Vinicius marcou o gol do Leão do Sul, na primeira etapa, depois de dominar na marca do pênalti e, com tranquilidade, ajeitar a bola e empurrar para a rede. O 7 de Abril empatou no segundo tempo

Na próxima rodada, o Barra Mansa faz sua estreia no Leão do Sul. O jogo é na sexta-feira (dia 20), contra o CEAC/Araruama, às 15 horas. Foto: Ramon Paschoal/Instagram: @rpaschoal.sports