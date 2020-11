A primeira vitória de Neto Colucci no comando do Volta Redonda veio após uma partida emocionante e muito disputada diante do Ypiranga-RS, fora de casa.

Resultado que fez o Esquadrão de Aço chegar aos 18 pontos na classificação do Grupo B, abrindo cinco pontos da primeira equipe na zona de rebaixamento, o São Bento-SP, que é o próximo adversário do Voltaço na competição, e mantendo ainda a equipe viva na briga pelo G4.

“O sentimento depois desta primeira vitória comandando o profissional do Volta Redonda é de muita felicidade. Vai ficar marcado da forma que foi, porém, seguimos focados nos nossos objetivos. Temos que ter os pés no chão, porque o nosso objetivo é vencer o São Bento e nos livrar do rebaixamento. O que vai acontecer depois, com os outros resultados e nosso desempenho, veremos mais a frente”, afirmou.

Quando a partida estava 1 a 1, Neto Colucci colocou em campo Hiroshi e Alef Manga, que, após poucos minutos em campo, marcaram um gol cada. Cenário que faz o comandante destacar a força do elenco tricolor.

“As alterações durante a partida surtiram efeito graças também a análise minuciosa que fazemos antes de cada confronto. Alef e Hiroshi entraram, marcaram os gols no segundo tempo e foram muito bem. William Mineiro e Luan entraram e também foram fundamentais técnica e taticamente, assim como o Joarley, que fez sua estreia no profissional. Não temos titulares e reservas, mas sim um elenco de muita qualidade e que vai nos ajudar muito nesta reta final de competição. Temos mais uma semana cheia de trabalho e vamos fazer uma preparação muito forte, porque teremos um confronto decisivo no domingo e precisamos da vitória”, afirmou.