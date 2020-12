A deputada Célia Jordão (Patriota) tomou posse nesta terça-feira (dia 8) para exercer o primeiro mandato de deputada estadual na Assembleia Legislativa (Alerj). A parlamentar assume a vaga deixada por Bruno Dauaire (PSC), que assumiu o cargo de secretário Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A posse foi oficializada pelo presidente da Casa, André Ceciliano (PT), durante a sessão plenária.



Célia Cristina Jordão é advogada e foi secretária de Ação Social de Angra dos Reis nos períodos de 2001 a 2008 e 2016 a 2019, durante a gestão de seu marido, o prefeito reeleito Fernando Jordão (MSB). À frente da pasta desenvolveu vários projetos sociais, entre eles o “Pertinho de Você”, que visa levar diversas atividades e serviços aos bairros da cidade.



A parlamentar recebeu 20.302 votos na última eleição, ficando na primeira suplência do partido (PRP). Célia Jordão garante que seu mandato será pautado no fomento às políticas públicas, educação e desenvolvimento econômico. Além disso, ela pretende promover o turismo em toda a Costa Verde.



“Meu mandato será marcado pela simplicidade. Meu gabinete terá portas abertas, como sempre foi quando fui secretária municipal em Angra dos Reis. Nós temos uma indústria sem chaminé, chamada turismo. Então, o meu trabalho vai passar também por esse apoio aos gestores da região, para que nós possamos desenvolver essa grande indústria, levando desenvolvimento, infraestrutura e buscando o apoio do governo do estado, que é fundamental aos municípios”, explicou.



A parlamentar foi saudada pelos colegas, como o deputado Samuel Malafaia (DEM). “Você vai encontrar aqui mulheres empoderadas que conquistaram seu espaço no Parlamento. Você fará parte de um timaço de mulheres. Parabéns e seja bem-vinda”, saudou Malafaia.



A deputada Martha Rocha (PDT) lembrou que as lutas femininas ganham reforço com a chegada de mais uma mulher à Casa. “É muito bom saber que aumentamos e recebemos mais uma deputada nessa bancada feminina e feminista da Alerj”, deu as boas vindas



Foto: Divulgação