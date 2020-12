O caminho para que Neto (DEM) reverta na Justiça a impugnação de seu registro de candidatura ganhou novo capítulo nesta terça-feira (dia 8). Precisamente às 18h35min, foi protocolado no sistema eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o agravo de instrumento apresentado pelos advogados do candidato, que concorreu com o registro impugnado em duas instâncias da Justiça Eleitoral Fluminense.

Os advogados de Neto agora correm contra o tempo para obter uma decisão favorável, desta vez em terceira instância, para assim garantir a inclusão dos votos obtidos por ele nas urnas. Por enquanto, o resultado permanece sub judice e o ex-prefeito inelegível.

O prazo final para uma decisão é dia 18 deste mês, data marcada pelo TSE para a diplomação dos eleitos nas eleições do último dia 15 de novembro. Caso o candidato do DEM não consiga reverter o resultado, uma nova eleição poderá ser convocada em Volta Redonda.

Neto teve as contas rejeitadas, nas condições de diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro (Cehab) e de prefeito de Volta Redonda (referente aos anos de 2011 e 2013), “em razão de irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade administrativa”, conforme da procuradora regional eleitoral Neide Cardoso de Oliveira, do Ministério Público Federal.