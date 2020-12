Policiais federais do Núcleo de Cooperação Policial Internacional da PF no Rio de Janeiro extraditaram, na noite desta quarta-feira (dia 16), um brasileiro acusado de assassinar, junto com seu irmão, um iraniano, em 2014, no Rio de Janeiro. O acusado estava foragido desde 2015 e foi localizado em Madri, capital da Espanha.

Segundo a PF, a extradição foi possível após investigações que culminaram na localização do foragido na Espanha com a publicação da Difusão Vermelha, que é um alerta expedido pela autoridades com a vistas à extradição de uma pessoa procurada, no Sistema da Interpol.

Os policiais federais desembarcaram, por volta das 23h, no Aeroporto do Galeão, conduzindo o acusado, que ficará no sistema prisional do Rio de Janeiro à disposição da Justiça Estadual.