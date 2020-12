A solenidade de diplomação dos vereadores eleitos em Volta Redonda, marcada para a sexta-feira (dia 18), foi cancelada. Em ofício enviado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), o presidente da Câmara Municipal, vereador Nilton Alves de Faria, o Neném (DEM), solicitou a suspensão da cerimônia.

A diplomação ocorrerá de forma gradativa, com horário marcado por partido, conforme determinado pela Justiça Eleitoral.



“Considerando a recepção na 131ª. Zona Eleitoral do Ofício da Presidência da Câmara Municipal de Volta Redonda, narrando as dificuldades momentâneas de realização de solenidade no plenário daquela casa, em virtude de condições sanitárias. Fica cancelada a cerimônia de Diplomação dos Eleitos no Pleito Eleitoral do último dia 15 de novembro de 2020, designada para o Plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda, às 16 horas do dia 18 de dezembro de 2020”, diz trecho do documento.

O prefeito eleito Antonio Francisco Neto (DEM) não será diplomado até que seu caso seja julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), isso se for deferido o registro. Caso tenha a impugnação mantida, o ministro Luis Roberto Barroso, presidente do TSE, poderá convocar novas eleições. Com isso, assumirá o cargo o presidente da Câmara de Vereadores de forma interina.

Veja como fica divida a diplomação.

16h30: PSC

16h45: DEM – SD

17h00: DC – PSB

17h15: PT – PSD

17h30: PP – PMB

17h45: PL – PATRIOTA

18h: PTB – PSDB– REPUBLICANOS