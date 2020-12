Debaixo de muita chuva, o Barra Mansa venceu o Bela Vista, de virada, no Estádio Leão do Sul, nesta terça-feira (dia 22). A partida foi válida pela segunda rodada do segundo turno da Série B2 do Campeonato Carioca.

O time da casa começou perdendo, com gol do atacante Iago, do Bela Vista, que aproveitou o rebote em confusão na área e marcou aos quatro minutos de jogo. Na volta do intervalo, o lateral Marcelo empatou de cabeça, aos 15 minutos. Ele subiu mais que a zaga, no meio da área, e estufou as redes, após falta cobrada por Ruan, na

ponta esquerda.

Aos 35 minutos, o centroavante Jones, do Barra Mansa, desviou de cabeça, dentro da área, e a bola bateu na mão do zagueiro Paulão. Nícolas, com frieza, cobrou e não deu chances para o goleiro. 2 a 1.

Com a vitória, o Barra Mansa soma os primeiros pontos no segundo turno da competição e está na quarta posição na tabela, no grupo B. Os dois primeiros da chave são 7 de Abril e Tigres, com quatro pontos cada, e o terceiro colocado é o Ceres, também com três.



Na próxima rodada, o Leão do Sul encara o Pérolas Negras, no Estádio do Trabalhador, em Resende. O jogo será na segunda-feira (dia 28), às 15h.