O prefeito eleito de Conceição de Macabu, no interior fluminense, Dr. José Castro, morreu aos 70 anos, vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Unimed de Macaé, no norte do estado.

A informação foi divulgada pelo diretório estadual do PSD, partido ao qual o político era filiado. Segundo o partido, Castro tinha comorbidades, e devido ao vírus, sofreu complicações de saúde. “Chegou a passar por uma cirurgia onde retirou o stent que tinha desde 2018, quando sofreu um infarto, e colocou ponte de safena. A pressão arterial também não estava boa”, informou o PSD, em nota.

O atual prefeito do município, Cláudio Linhares, decretou nesta terça-feira (dia 22) luto por três dias na cidade. Com a morte de Dr. José Castro, a prefeitura será assumida, em 1º de janeiro de 2021, pelo vice-prefeito eleito Valmir Lessa.