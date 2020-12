O prefeito eleito Antônio Francisco Neto (DEM), que toma posse no dia 1º de janeiro por força de uma decisão do ministro do Alexandre Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgou novos nomes que irão compor seu secretariado. Carlos Macedo assumirá a secretaria de Governo, cargo que já ocupou. Para a pasta da Administração, o escolhido é Cláudio Franco.

Advogado pessoal de Neto, Gustavo Corrêa foi escolhido para a Controladoria-Geral do Município (CGM), e Rubens Siqueira será o novo coordenador da Defesa Civil.

O ex-vereador José Martins de Assis, conhecido como “Tigrão”, vai comandar o Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban). Para comandar a Guarda Municipal, o nome escolhido por Neto é do inspetor Batista.