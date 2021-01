Morreu por volta das 14h desta terça-feira (dia 5) o barbeiro Sebastião Bevace Sobrinho, conhecido como Brizola, de 78 anos. Há menos de um mês, ele foi atropelado por um veículo quando atravessava a Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, em frente ao tradicional salão de sua propriedade.

O corpo de Brizola será velado e sepultado na manhã de quarta-feira, no Cemitério Portal da Saudade.

Atropelamento

A princípio, o atropelamento ocorrido no dia 9 de dezembro resultou em numa fratura de clavícula de Brizola, que foi socorrido pela ambulância do Samu e levado ao Hospital São João Barista, onde passou por cirurgia. O motorista do veículo, de acordo com a Polícia Civil divulgou na ocasião, ficou em estado de choque. Ele foi indicado por lesão corporal culposa (quando não há intenção). O acidente foi registrado por câmeras de monitoramento.