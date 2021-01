A prefeitura de Volta Redonda comunicou, na manhã desta quinta-feira (dia 7), mudanças no itinerário dos ônibus do Tarifa Comercial Zero. Segundo a prefeitura, no período da manhã, até às 11h, os veículos continuarão com a rota habitual.

Já na parte da tarde, os ônibus ligarão os centros comerciais, no seguinte itinerário: Retiro, Aterrado, Vila Santa Cecília (Sider Shopping), Gustavo Lira, Rodovia dos Metalúrgicos (Shopping Park Sul), Amaral Peixoto, Lucas Evangelista e Retiro. O intervalo entre as viagens será de 30 em 30 minutos. Foto: Divulgação