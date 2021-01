A Guarda Municipal de Quatis passou a ter um novo comandante nesta sexta-feira (dia 15). O agente Sandro Deuslene de Souza substitui João Evangelista Eurico e assume o comando da Guarda Municipal.

A Cerimônia contou com a presença do prefeito Aluísio d’Elias, do vice-prefeito Paulo Vitor da Silva, do Comandante da Polícia Militar, o Tenente Coronel Souza, o Tenente Anderson, responsável pelos municípios de Quatis e Porto Real, os vereadores André Jabuti, Fernando Maninho e Willian Carvalho, e membros do secretariado do município.

A Troca de Comando foi presidida pelo Secretário Municipal de Ordem Urbana, Dr. Mateus Ponciano.

“É uma troca que se faz saudável e nossa intenção é sempre motivar a tropa e valorizar nossa guarda”, disse o Secretário Dr. Mateus Ponciano.