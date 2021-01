No final da manhã desta segunda-feira (dia 18), o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, usou as redes sociais para falar sobre como a cidade está se preparando para colocar em prática a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Enquanto aguarda a chegada do primeiro lote da CoronaVac, a Prefeitura de Pinheiral organizou as etapas necessárias para iniciar a imunização.

O governo do estado destinou à Pinheiral 540 doses da vacina, que serão utilizadas para imunizar 260 pessoas, já que para garantir eficácia plena, são necessárias duas doses. A expectativa é que as vacinas cheguem nesta terça-feira (dia 19) e comecem a ser aplicadas nesta quarta-feira (dia 20).

De acordo com as informações da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, a vacina deverá ser aplicada num intervalo entre as doses de 14 a 28 dias. É importante, no entanto, continuar seguindo todas as orientações de cuidado para evitar o contágio da doença e, sobretudo, manter o distanciamento social nesse período.

Ednardo destacou que serão priorizados profissionais da saúde que estão na linha de frente e idosos. “Hoje chegou no complexo hospitalar da nossa cidade as seringas e agulhas que serão utilizadas na primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Nesta manhã, participamos de uma vídeoconferência com o Governo do Estado e, a notícia é que Pinheiral vai receber 540 doses da vacina possibilitando inicialmente a vacinação de 260 pessoas. Tendo em vista esse quantitativo, a vacinação será priorizada seguindo Nota Técnica emitida pelo Ministério da Saúde, que são os profissionais da saúde que estão na linha de frente e idosos (sendo os primeiros, os que estão internados em local de longa permanência). Infelizmente, a vacina não vai chegar à todos ao mesmo tempo. E, não podemos esquecer que é necessária a segunda dosagem para estar imunizado. Então, descuidar nem pensar”, disse.