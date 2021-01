Um índio da tribo do Bracuhy, invadiu uma plataforma de petróleo que estava atracada no Porto de Angra dos Reis, na manhã desta quarta-feira (dia 20), e teve que ser contido por policiais federais. O indígena, que aparentava estar em um surto psicótico, pulou no mar, nadou até a plataforma e se recusou a sair.

Segundo a Polícia Federal, agentes da delegacia de Angra foram acionados e iniciaram as negociações com o homem. Após algumas horas de conversa, ele foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital psiquiátrico. Até o momento, ainda não se sabe o que motivou a invasão.

A operação contou com o apoio do Grupo Especial de Polícia Marítima da PF (Gepom/ARS), da Marinha, da Guarda Portuária, da Funai, além do Comando de Aviação Operacional (Caop/PF) que está na região apoiando ações de combate aos crimes ambientais.