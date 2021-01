Elias Izaias, de 63 anos, é morador do bairro Voldac e será avaliado neste domingo pelos jurados do The Voice +, edição do programa voltada aos cantores acima dos 60 anos. A apresentação começarà às 14h20.

Ele irá cantar “Você”, de Tim Maia. A família Izaias é tradicional na cultura em Volta Redonda, responsável por belíssimas apresentações musicais de Natal e Páscoa, sendo reconhecida principalmente no segmento gospel.