O Volta Redonda goleou por 6 a 0 Paraíba do Sul no segundo jogo-treino da pré-temporada para o Campeonato Carioca 2021, realizado na manhã deste sábado (dia 30), no CT Oscar Cardoso. Marcinho, João Vitor, Alef Manga, Luciano Naninho, Jô e Kaio Felipe marcaram os gols da vitória do Esquadrão de Aço.

Autor de três gols nestes primeiros dois jogos-treinos, o atacante Alef Manga falou sobre o andamento da pré-temporada para o Estadual.

“Os treinamentos estão intensos, com dois períodos todo dia, e a equipe está evoluindo diariamente. Estes jogo-treinos são importantes para dar ritmo de jogo e para colocar em prática situações que o Neto pede nos treinos, como a marcação alta, pressionar o adversário e jogar para cima, sempre buscando os gols. Fico feliz por estar conseguindo marcar gols neste início de pré-temporada e vou seguir trabalhando muito forte para chegar voando na estreia do Estadual”, destacou.