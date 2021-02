A Defesa Civil de Volta Redonda interditou a loja Nalin, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro da cidade, após o incêndio ocorrido na manhã desta segunda-feira (dia 22). Uma sapataria também foi interditada e os moradores de uma casa que fica ao lado dos estabelecimentos foram orientados a deixar o imóvel, devido ao risco da queda de telhas galvanizadas.

O fogo, que se espalhou rapidamente, começou no terceiro piso da loja, por volta das 8h30, e assustou quem passava pelo local. A fumaça pôde ser vista em locais distantes do Centro. O Corpo de Bombeiros controlou às chamas por volta das 11h30. O trânsito nas imediações ficou paralisado por conta do trabalho da corporação.

A assessoria de imprensa da franquia informou que não havia funcionários na unidade no momento do incidente. Entretanto, segundo informações, um homem que estava dentro do prédio inalou fumaça e foi levado ao Hospital São João Batista. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Incêndios

Além do incêndio em Volta Redonda, que gerou transtornos no Centro da Cidade, outra filial da rede, localizada em São João de Meriti, também pegou fogo nesta manhã. No estabelecimento, funcionários foram evacuados pela saída de emergência. Os bombeiros utilizaram uma retroescavadeira para arrombar a porta e controlar o fogo. Ninguém se feriu. Foto: Redes sociais.