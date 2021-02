O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro realizou mais um atendimento ao público em Barra Mansa, na manhã desta segunda-feira (dia 22), no Ilha Clube. Ao todo, cerca de 50 pessoas procuraram o parlamentar para encaminhar demandas, a maioria relacionada a serviços municipais. Moradores de Valença, Rio Claro e Pinheiral também aproveitaram a oportunidade para levar suas solicitações ao deputado. Ainda pela manhã, Marcelo Cabeleireiro cumpriu agenda na região das Agulhas Negras.

Em Barra Mansa, os atendimentos aconteceram das 6h às 9h. Para Marcelo, essa é uma forma de garantir contato com as pessoas e colocar seu mandato sempre à disposição. “Todos têm facilidade para falar comigo. Muitas vezes não consigo atender pessoalmente por conta de outros compromissos na ALERJ, mas meu gabinete na Rua Orlando Brandão, no Ano Bom, está sempre aberto. A ideia é continuar com esse atendimento presencial uma vez por mês”, ressaltou o parlamentar.

Logo após os atendimentos em Barra Mansa, o deputado seguiu para Porto Real, onde participou de uma sessão na Câmara Municipal a convite dos vereadores Elias Vargas (PRTB) e Maia (DC). Marcelo foi acompanhado pelo vereador de Barra Mansa, Paulo Sandro (DC). “Conversamos sobre a possibilidade de implantar um curso técnico profissionalizante, conforme a vocação do município, e outras perspectivas para a cidade. Essa parceria é fundamental pra que possamos avançar em prol de novos investimentos para Porto Real”, destacou Marcelo Cabeleireiro.

Em Quatis, o deputado se encontrou com o ex-prefeito Bruno de Souza para discutir assuntos relacionados ao município e ao estado. “Sempre bom o diálogo com aqueles que têm compromisso com o povo e com agendas que impulsionam o desenvolvimento da região”, finalizou Marcelo.