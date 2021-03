A prisão de um jovem de 18 anos, suspeito de tráfico de drogas, em Volta Redonda, nesta segunda-feira (dia 1º), levou a Polícia Militar a apreender 899 tiras de maconha e 805 pinos de cocaína em Arrozal, distrito de Piraí. A ação mobilizou agentes do batalhão da Polícia Militar em Volta Redonda e também do batalhão de Barra do Piraí.

De acordo com a PM, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso num conjunto habitacional do bairro Roma. Ele revelou onde estavam escondidos os entorpecentes, numa área de mata do distrito, que fica próximo. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Polícia de Piraí.